Locatelli Juve, domani la firma sul rinnovo: c’è il ritocco dell’ingaggio. Ecco quanto guadagnerà il centrocampista bianconero

Come riporta Tuttosport il prossimo giocatore della Juventus a mettere il suo autografo sul rinnovo del contratto sarà Manuel Locatelli.

Per il metronomo bianconero ci sarà il prolungamento fino al 2028. Due anni in più rispetto all’attuale scadenza con relativo piccolo adeguamento del salario dagli attuali 2,8 più bonus a 3,3 milioni a stagione. Per la Juve è anche un modo per ammortizzare il suo peso a bilancio.

