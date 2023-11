Vaciago: «Gol annullato a Kean? Col fotogramma precedente era buono. E se succede con l’Inter…». La riflessione del giornalista

Guido Vaciago su Tuttosport torna a scrivere del gol annullato per fuorigioco a Moise Kean in Juve-Verona.

Questo il suo pensiero critico: «La telecamera che inquadrava Bremer era una telecamera da 50 fotogrammi al secondo, quindi tra un fotogramma e l’altro c’è un lasso di tempo compreso fra uno e due centesimi di secondo. In quel lasso di tempo, un giocatore che corre, neanche troppo velocemente, diciamo intorno ai 25 chilometri orari, può percorrere fra i 7 e 15 centimetri. Quindi: scegliere un frame invece di un altro con quelle immagini può cambiare la posizione del piede di Kean come minimo di 7 centimetri fino a 15 centimetri. E il gol di Kean è stato annullato per 2 centimetri, forse meno.

‘Se prendo il frame precedente il gol è buono, se prendo quello successivo è offside‘, si sente dire in sala Var. Insomma, due centesimi di secondo cambiano il destino di un gol e, attenzione, non c’è nessuna certezza di prendere il momento giusto, perché – nel caso di Bremer – nel primo frame il pallone è attaccato al piede, nel secondo si è già staccato di un po’, insomma il frame perfetto sarebbe quello in mezzo, quello che non c’è. E quindi al Var optano per quello che ha scelto la macchina, ovvero il secondo e annullano il gol.

Insomma, il gol di Kean era buono oppure no? Non lo sapremo mai, perché neppure la tecnologia può affermare una verità inoppugnabile, anche se il buon senso avrebbe suggerito che non si annulla un gol per un tacchetto in fuorigioco, oltretutto di rientro. (…) Se un gol come quello di Kean venisse annullato a Lautaro Martinez o a Dusan Vlahovic in Juventus-Inter del 26 novembre, cosa succederebbe?».

