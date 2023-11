Juventus Next Gen Torres Coppa Italia streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per il secondo turno eliminatorio

La Juventus Next Gen, dopo aver eliminato la Pro Vercelli, affronta la Torres nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, con la sfida in programma mercoledì alle 14.00 allo Stadio Moccagatta di Alessandria.

Non è prevista copertura tv per questo incontro, con la diretta testuale che potrà essere seguita qui su Juventusnews24.

