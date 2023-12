Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la sfida valida per l’ultima giornata del girone di andata

La Juventus Next Gen, dopo il ritorno alla vittoria contro l’Entella, ospita sabato la Vis Pesaro. I bianconeri provano a dare continuità per risalire la classifica di Serie C.

Juventus Next Gen-Vis Pesaro sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

The post Juventus Next Gen Vis Pesaro streaming LIVE e diretta TV: dove vederla appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG