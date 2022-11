La pubalgia non da tregua a Vlahovic che dovrà saltare anche la sfida tra la sua Juventus e L’Inter, l’emergenza continua.

Vlahovic non ci sarà alla supersfida tra Juventus e Inter, tocca ancora al polacco Milik reggere tutto l’attacco bianconero. In panchina però rientrano in campionato Chiesa e Angel Di Maria che saranno sicuramente utilizzati nel corso del match. L’emergenza quindi continua nonostante alcuni rientri come quello di Bremer e di Danilo.

A Sky Sport 24, Marocchi parla così: “Se non guardo la classifica ma l’andamento delle squadre dico: l’Inter vincerà stasera. Questo dicono le ultime uscite. Io ho commentato mercoledì la Juve col Psg: bellissima serata, ma la realtà dice che la Juve è in difficoltà da inizio campionato. La Juventus non prende gol guardando i freddi numeri: se dovesse vincere, sarebbe un colpo difficilmente recuperabile per l’Inter e linfa necessaria per i bianconeri verso la sosta.“

