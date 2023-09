Aumento capitale Juventus: Elkann valuta la nuova iniezione. C’è un ostacolo in questa vicenda

Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la proprietà della Juventus nei prossimi giorni dovrà valutare se effettuare un nuovo aumento di capitale.

È l’ora delle scelte per Exor, anche perché il patrimonio netto si è ridotto a 50mln e, a oggi, il bilancio 2023-24 è previsto in perdita di almeno 150. Il problema non sono i soldi, ma si valuta il senso dell’investimento sul club bianconero all’interno del portafoglio.

