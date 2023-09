Zlatko Dalic, Ct della Croazia, ha parlato a Tuttosport del suo rapporto d’amicizia con Ivan Juric e il paragone con Mourinho

Zlatko Dalic, Ct della Croazia, ha parlato a Tuttosport del suo rapporto d’amicizia con Ivan Juric e il paragone con Mourinho. Le sue dichiarazioni:

«Lo conosco bene perché abbiamo giocato insieme nell’Hadjduk Spalato. Eravamo entrambi centrocampisti. Cioè coprivamo il settore nevralgico di ogni squadra. E anche lui come il sottoscritto era già un po’ un allenatore. Io lo stimo, mi piacciono la sua grinta e le sue idee tattiche. È un maniaco, in senso buono, cioè un perfezionista che studia calcio dal mattino alla sera. Lui va a dormire pensando al Toro e si sveglia pensando al Toro. Ha un che di Mourinho… È destinato a fare carriera: bravo e preparato. Ne sono sicuro. È passato dalla prima squadra del Mantova al Crotone, poi dal Genoa al Verona e ora sta completando la sua terza stagione al Torino. E’ in ascesa costante».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG