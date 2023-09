Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha detto la sua in vista del derby contro il Milan a Tuttosport

DERBY – «Mi aspetto una partita giocata a viso aperto. È troppo presto speculare per la classifica e poi sia Inzaghi sia Pioli hanno l’occasione di fare il primo tagliando a una macchina che è partita veramente bene. Da allenatore preparare grandi partite dopo esserci fermati mi rendeva sempre molto nervoso perché spesso i giocatori tornavano con piccoli infortuni a cui si aggiungeva il jet lag. Per questo l’Inter, avendo tanti italiani, soffrirà meno nella ripartenza. Assolutamente sì, non vedo il motivo per cui non si debbano scegliere i migliori alla prima gara dopo la ripresa».

MILAN – «No, non me lo aspettavo. Il Milan mi ha colpito tantissimo non tanto per le vittorie, ma per la qualità di proposta tecnica offerta contro tre squadre molto scomode da affrontare e diverse tra loro».

INTER CHAMPIONS – «Tantissimo, perché tutti hanno apprezzato un’Inter che ha dimostrato di sapersela giocare con la squadra più forte al mondo e questo nella testa dei giocatori è importantissimo. Il passaggio da grande a grandissima squadra è infatti segnato da un fattore mentale che si costruisce proprio affrontando queste partite».

