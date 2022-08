La Juventus vira su un 442 di vecchia epoca con Milik in attacco accanto a Vlahovic, Zakaria va in uscita per far entrare Paredes.

Milik è praticamente un nuovo giocatore della Juventus, come accennato in questo primo inizio di pomeriggio la trattativa era quasi fatta, ora possiamo dire che l’attaccante polacco è praticamente un nuovo giocatore dei bianconeri allenati da Max Allegri. Scelta tattica che ricalca gli ultimi tentativi in sede di trattativa, vedi Simeone prima dell’ufficialità al Napoli e Arnautovic oramai irremovibile da Bologna. Il calciatore non è considerato una riserva, l’attaccante si sostituirà Vlahovic ma ci giocherà anche spesso accanto in un 442.

Arkadiusz Milik

L’ultimo colpo potrebbe essere Paredes, l’argentino oramai aspetta solo i bianconeri, solo l’assenso di volare a Torino per le visite mediche. Ma per accadere ciò, c’è bisogno di una cessione. Se Rabiot non si muoverà ed andrà a scadenza di contratto, il sacrificato è Zakaria dopo soli sei mesi dall’arrivo del giocatore svizzero. Una bocciatura in piena regola quella di Allegri, che pur di avere il tanto agognato regista è disposto a cedere la mezzala prelevata dalla Germania.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG