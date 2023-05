Juventus ostaggio di De Laurentiis: «Li tiene per le palle!». Cosa sta succedendo, aspetta anche Massimiliano Allegri

Come scrive il Corriere dello Sport in questo momento Aurelio De Laurentiis «tiene per le palle» la Juventus e i suoi dirigenti. Il club bianconero ha da tempo scelto Giuntoli per il ruolo di ds che però ha ancora un anno di contratto col Napoli. Le resistenze del presidente partenopeo stanno condizionando pesantemente le strategie bianconere: Giuntoli, tenuto allo scuro dei movimenti e delle strategie partenopee, è impossibilitato per regolamento ad operare per il nuovo club con cui, secondo alcune voci, avrebbe già cinque anni di contratto.

Dall’arrivo di quest’ultimo alla Juve potrebbe dipendere anche il futuro di Massimiliano Allegri che non è stato consultato per la scelta del post-Cherubini. Max, che ha perso potere, non avrebbe nulla contro Giuntoli ma si augura che il progetto giovani non subisca stravolgimenti. In questa situazione di incertezza e dipendenza la programmazione della Juve che verrà e a rischio.

