Ecco le parole del centrocampista argentino Paredes passato dal PSG alla Juventus, questa la sua conferenza stampa.

Conferenza stampa di Paredes come nuovo centrocampista della Juventus, ecco cosa dice il mediano argentino: “Impressione sulla Juventus? Sono sempre buone, sono arrivato in una grande squadra dove abbiamo giocatori forti e un allenatore molto forte. Possiamo fare molto meglio, spero di dare sempre il mio contributo alla squadra. Cosa posso dare alla Juve? Cercherò di dare sempre il massimo e quello che mi chiede il Mister. Devo essere pronto per aiutare e per far giocare la squadra“.

Aggiunge parlando del ruolo e del tecnico Allegri: “Appena sono arrivato il Mister mi ha chiesto di giocare sempre in verticale. È una cosa che posso fare e spero di farla sempre. Perché ho scelto la Juventus? Ho sempre voluto venire qua e ne ho sempre avuto la possibilità, questa è stata la stagione corretta. Ho sempre voluto venire qua. Se la trattativa poteva saltare? Sono sempre stato tranquillo, sia io che la società, loro sono sempre stati convinti della scelta fatta. Marchisio? È uno dei tanti che mi ha scritto prima di venire, voleva che io giocassi in questa squadra. Nell’anno allo Zenit abbiamo avuto un grande rapporto”.

