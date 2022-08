Fatta per Paredes che sta svolgendo le visite mediche in Francia per conto della Juventus. Rovella invece va al Monza.

La Juventus chiude anche il colpo Paredes, l’argentino oramai quasi ex Paris Saint Germain sta svolgendo le visite mediche in Francia per conto della Juventus. Il perché è presto detto, non ci sono i tempi per farle in Italia, se non in fretta e furia. Ovviamente con la partita di stasera molti dirigenti sono concentrati sul match e non ci può essere piena attenzione. L’accordo sarà per un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni che sapremo al momento dell’ufficialità. Il giocatore dovrebbe scegliere la maglia numero 32.

Arrivabene Nedved

Rovella invece sta svolgendo la visite mediche con il Monza per un prestito secco in cui il giocatore è chiamato a dare una scossa ad una squadra in difficoltà. Parte finale del mercato con l’intenzione di cedere il brasiliano Arthur a tutti i costi.

