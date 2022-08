Mercato della Juventus in fermento per la società bianconera, Luca Pellegrini può andare in Germania, mentre Kean è in vendita.

La Juventus si muove sul mercato, sia in entrata che in uscita, dopo l’entrata di Kostic, in uscita c’è Luca Pellegrini che può andare proprio nell’ex squadra del serbo, l’Eintracht Francoforte. L’operazione per l’esterno sinistro italiano si sta svolgendo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le cifre non sono ancora chiare, ma dovrebbe essere un prestito con un ingaggio tagliato o comunque in parte pagato dalla società bianconera.

Moise Kean

Moise Kean dopo il ritardo che gli ha precluso l’amichevole contro l’Atletico Madrid viaggia verso la cessione. La società bianconera ha deciso di cedere il giocatore, ponendo la possibilità di riscattarlo anticipatamente dall’Everton per poi rigirarlo da altre parti qualora ci sia una offerta convincente per cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto fissato a delle condizioni convenienti.

