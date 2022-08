L’attaccante spagnolo Carles Perez lascia la Roma in prestito per tornare in patria in cerca di rilancio.

Carles Perez è molto contento di essersi trasferito al Celta Vigo, ecco le sue parole ai canali ufficiali del club spagnolo. “Il mio arrivo è tardato un po’, giorno dopo giorno avevo sempre più voglia di essere qui e la Roma ha fatto il possibile. Sono contento, ho una settimana per prepararmi all’inizio del campionato”.

“Ho avuto molte offerte, ma parlando con il mio agente e con la famiglia, avevo chiaro fin da subito quello che sarebbe stato il mio futuro, ho comunicato alla Roma che sarei stato molto felice di venire qui e per fortuna la cosa si è concretizzata. Come giocatore mi piace molto toccare il pallone e giocare in verticale quando si può, non avrò problemi ad adattarmi. Al Barcellona ho sempre giocato largo, alla Roma un po’ più centrale”.

