L’Inter realizza un’importante cessione remunerativa che era stata messa in conto da tempo ma che si faticava a concretizzare.

Dopo diversi mesi di trattative alla fine termina la telenovela Andrea Pinamonti: l’attaccante si trasferirà per 20 milioni al Sassuolo. L’accordo è stato raggiunto come ha dichiarato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Il Sassuolo dovrebbe chiudere per il classe 1999 versando 20 milioni di euro nella casse nerazzurre”.

Giovanni Carnevali

“Andrea Pinamonti, invece, è atteso nella giornata di oggi, giovedì 11 agosto, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club neroverde”. Non dovrebbe esserci la clausola di riacquisto che chiedeva l’Inter ma potrebbe esserci una clausola rescissoria, se ne saprà di più prossimamente. Il Sassuolo alla fine è riuscito ad anticipare l’Atalanta che era da tempo sul calciatore; ora i neroverdi sono impegnati col Napoli per la cessione di Raspadori.

