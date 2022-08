Calciomercato Fiorentina, c’è l’interesse dei viola per Gaston Pereiro, ma sull’urugaiano potrebbe esserci la concorrenza del Valencia

La Fiorentina sta pensando a Gaston Pereiro per rinforzare la trequarti. A riportarlo è L’Unione Sarda, che parla anche di un possibile interessamento del Valencia di Gattuso.

Da diverse settimane si vocifera in merito al futuro di Gaston Pereiro. Il giocatore, infatti, è davanti a un bivio, ma il Cagliari non è del tutto convinto e proprio per questo motivo starebbe cercando acquirenti.

L’articolo Calciomercato Fiorentina: idea Pereiro dal Cagliari proviene da Calcio News 24.

