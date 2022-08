L’allenatore Andrea Mandorlini analizza il mercato dell’Inter anche se ogni giudizio è caratterizzato dalla posizione del difensore slovacco.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Andrea Mandorlini che ha parlato del mercato dell’Inter e di Milan Skriniar. “Vedo grande entusiasmo nell’ambiente e anche all’interno della squadra. C’è voglia di cominciare a fare sul serio, di ripartire da dove si era interrotto. Il primo anno di Inzaghi è stato molto positivo, la squadra gioca bene, si diverte, vince. Ora ha anche un Lukaku in più che sicuramente farà la differenza come è successo nella sua prima parentesi a Milano”.

“Certo, resta l’incognita sul futuro di Skriniar. Mi auguro che questa famosa offerta del Psg non arrivi mai… Milan è un giocatore molto forte, importantissimo, un punto fermo della squadra ormai da tanti anni. Giocatori così sono insostituibili e credo che la società farà di tutto per trattenerlo. Poi è chiaro che di fronte a un’offerta indecente, tutto può succedere. Io sarei felice se rimanesse all’Inter, per l’importanza che ha in campo e fuori. E poi oggi sarebbe durissima trovare un ricambio all’altezza: fosse partito prima, l’inserimento di Bremer avrebbe risolto un bel po’ di problemi. Ma adesso non c’è un sostituto all’altezza di Skriniar in giro, perderlo ora sarebbe un problema grosso e lascerebbe incognite pericolose per l’avvio della stagione“.

