Alexis Sanchez lascia l’Inter per trasferirsi all’Olympique Marsiglia: l’attaccante è stato già accolto calorosamente dai suoi nuovi tifosi.

Alexis Sanchez è stato presentato alla stampa dal Marsiglia, ecco le sue parole in conferenza: “Cosa so dell’OM? Ciò che mi è stato detto: che è un club con grandissima storia, il più grande club francese, l’unico che è riuscito a vincere la Champions League. Sono stati campioni di Francia dieci anni fa, è una sfida per me venire a vincere qui. Quando vengo da qualche parte, è per vincere titoli. Giocare la Champions è sempre qualcosa di molto bello”.

“Cerco sempre di lottare per i titoli ovunque io vada. Per me è una sfida un po’ personale provare a vincere un titolo qui. È stato lo stesso per l’Inter, qui è lo stesso, con l’assenza di titoli da molto tempo. È un obiettivo personale, penso che ci sia una buona squadra, un buon allenatore e dei buoni dirigenti. Faremo il massimo per questo. Per me è una sfida personale. Ho giocato in Italia, Spagna, Inghilterra. Venire in Francia è un passo importante. Lucien Agoumé era all’Inter con me e me ne parlava continuamente. Mi diceva: ‘OM è il club numero 1 in Francia, tutti vogliono giocare per l’OM, l’unica squadra che ha vinto l’UCL’. Ho iniziato a seguire tutto questo, mi sono detto ‘perché no è una sfida vincere un titolo qui’”.

