Il calciomercato della Juventus è in piena evoluzione, Luca Pellegrini può partire per far posto ad un nuovo terzino sinistro.

La Juventus ha messo in vendita il terzino sinistro Luca Pellegrini, considerato non adeguato da Max Allegri si sta cercando una soluzione per venderlo definitivamente. Dopo alcuni club inglesi interessati ma a cifre relativamente basse, si mostrano Atalanta e Monza disposte a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto a determinati obiettivi compiuti. I bianconeri sono disposti a discutere l’eventuale cessione del laterale.

I nomi che circolano per il ruolo di terzino sinistro sono quelli di Emerson Palmieri su cui c’è anche la Lazio. Sosa dello Stoccarda e sempre dalla Germania, Bensebaini. In Italia, occhi anche su Parisi dell’Empoli. Potrebbe anche essere dirottato De Sciglio definitivamente a sinistra con Cuadrado fisso terzino destro. Per Udogie dell’Udinese appare oramai troppo tardi una trattativa con il Tottenham pronto a chiudere nei prossimi giorni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG