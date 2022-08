I media inglesi sostengono che i londinesi credano tantissimo nel ragazzo e che la nuovo offerta possa essere accettata dai nerazzurri.

L’Inter al momento sta resistendo a tutti gli assalti dei club esteri per Cesare Casadei con l’intento di cederlo in Italia per mantenerne il controllo. I nerazzurri hanno rifiutato una prima offerta da 8 milioni ma l’Evening Standard riporta che il Chelsea sia pronto a mettere sul piatto 12 milioni di sterline che corrispondono a 14 milioni di euro.

Sede Inter

Il giornale sostiene anche che l’Inter a quelle cifre possa cedere ed analizza di conseguenza le due ipotesi per il futuro del ragazzo. Il centrocampista una volta diventato di propriet√† del club inglese dovrebbe scegliere tra un prestito in Serie A oppure continuare la sua crescita nel settore giovanile del Chelsea.

