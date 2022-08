I Red Devils secondo i media inglesi dovrebbero fare un’importante offerta a Lotito e Tare per il serbo.

La Lazio deve difendersi dalle offensive di club esteri non solo per Luis Alberto ma anche per Sergej Milinkovic-Savic: secondo The Telegraph il Manchester United avrebbe messo nel mirino il serbo.

Claudio Lotito

La squadra di Ten Hag si è resa conto che è molto difficile spostare da Barcellona Frenkie De Jong nonostante i problemi economici dei catalani e quindi sarebbe pronta ad offrire 60 milioni ai biancocelesti. Non è chiaro se i Red Devils considerino il Sergente un alternativa allo juventino Adrien Rabiot o se vogliano acquistarli entrambi. È probabile che la Lazio rifiuti quest’offerta soprattutto per la difficoltà di trovare un sostituto del serbo a poche settimane dalla fine del mercato; staremo a vedere.

