I bianconeri ed i Red Devils hanno raggiunto un principio d’accordo ma ora viene il difficile per la squadra di Ten Hag.

La Juventus ha aperto alla cessione del centrocampista Adrien Rabiot al Manchester United: i bianconeri si libererebbero volentieri del suo ingaggio pesantissimo consci anche della volontà del francese di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.

Allianz Stadium

Il Manchester United non avrebbe problemi ad accontentare le richieste dei dirigenti juventini ma ora il club inglese deve trattare l’eventuale nuovo contratto con la madre del centrocampista. I media inglesi sottolineano quanto sia difficile trattare con Veronique Rabiot richiamando alla memoria molteplici affari saltati in passato proprio per le richieste della procuratrice dell’ex PSG. Star Sport ricorda che anche nel 2014 il Manchester United era vicino a Rabiot ma l’affare non andò in porto a causa del mancato accordo sul contratto.

