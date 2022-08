I biancocelesti sono da mesi su un centrocampista dell’Hellas Verona ma non affondano il colpo perché incerti sul futuro dello spagnolo.

Il rapporto tra Maurizio Sarri e Luis Alberto continua ad attraversare alti e bassi: lo spagnolo secondo il Corriere dello Sport vorrebbe andare al Siviglia ma il club spagnolo nel frattempo ha tesserato l’ex Real Madrid Isco.

Si vocifera anche di un’offerta di 18 milioni di euro rifiutata da Lotito e Tare; i biancocelesti nel frattempo tengono viva la pista Ivan Ilic. Lo scaligero costa una quindicina di milioni ma l’Hellas Verona non avrebbe intenzione di cederlo oltre Ferragosto: il tempo stringe e contatti con l’entourage del ragazzo non ce ne sono stati finora. C’è stallo e infatti l’ipotesi più probabile è che entrambi i centrocampisti restino dove sono; da vedere poi come in questi giorni Sarri gestirà Luis Alberto.

