Non gira tutto bene alla Juventus di Max Allegri che perde un giocatore per reparto in vista della trasferta di Cagliari.

Piove sul bagnato per la Juventus, Allegri per la delicata trasferta di Cagliari dovrà a fare a meno di tre importanti pedine per ricominciare la cosa alla qualificazione Champions League. De Sciglio espulso dopo la partita salterà il match, così come anche Alvaro Morata che è stato ammonito mentre era in diffida. Mancherà anche Manuel Locatelli infortunato per un mese.

Formazione per Allegri presto fatta, con Szczesny in porta, centrali De Ligt e uno tra Chiellini e Rugani con il capitano bianconero che potrebbe non farcela dall’inizio. Bonucci potrebbe avere minuti. Terzini Danilo a destra e uno tra Alex Sandro e Pellegrini a sinistra. Mediana con due tra Zakaria, Rabiot e Arthur, favoriti i primi due. Trequarti con Cuadrado a destra, Dybala trequartista e trova posto a sinistra Bernardeschi. Unica punta Dusan Vlahovic.

