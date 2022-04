Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha confermato il tecnico Vincenzo Italiano dicendosi soddisfatto di quanto fatto finora.

Joe Barone ha parlato a margine dell’evento organizzato per il centesimo anniversario della nascita di Artemio Franchi. “Con Italiano c’è un ottimo rapporto, ha un contratto e c’è un’opzione a favore della Fiorentina. Quando ci vedremo per programmare il futuro? Noi ci vediamo ogni giorno, il nostro allenatore ha un ottimo rapporto con me e con il presidente Commisso al momento c’è un contratto con opzione come detto, ci parlo ogni giorno, ci vedremo a fine campionato“.

Sul possibile obiettivo Europa: “La parola chiave è continuità, ora siamo concentrati gara dopo gara, non su quello che potrebbe succedere, pensiamo alla alla prossima sfida con il Napoli. La protesta di alcuni tifosi per il nuovo logo? Siamo molto concentrati sul presente e sul futuro della Fiorentina, ognuno può fare quello che ritiene, per noi non è questo il momento giusto per fare queste contestazioni, perché la squadra e la società hanno bisogno di sostegno, e poi perché siamo fortunati ad avere un presidente come Commisso che ha messo tanto sulla Fiorentina, penso al centro sportivo e ai 90 milioni investiti, e’ la base per il futuro del club, e questo va rispettato”.

