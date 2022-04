Il nuovo Chief Revenue Official della Roma, Ryan Norys rilascia le prime dichiarazioni per la sua nuova posizione.

Arriva Ryan Norys il nuovo Chief Revenue Official dell’AS Roma, cercherà di sviluppare il potenziale marketing della società giallorossa. Per Ryan Norys esperienze in Portogallo con il Benfica e in Inghilterra nel Manchester City.

IM_pallone_serie_A_2020

Queste le dichiarazioni del nuovo CRO: “Sono felice di entrare a far parte della famiglia dell’AS Roma. Questo è un club storico con una grandissima visione per il futuro e una proprietà che ha subito chiarito la portata delle proprie ambizioni. Pochi, se non nessuno, club di calcio nel mondo hanno il potenziale commerciale della AS Roma: un club che unisce una tifoseria rinomata per la sua passione unica con una città ammirata in tutto il mondo per la sua bellezza e la sua storia.” Conclude così Ryan Norys.

