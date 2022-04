Il tecnico del Genoa Alexander Blessin spiega cosa non è andato ieri nella gara persa contro l’Hellas Verona.

Alexander Blessin ha analizzato così la sua prima sconfitta in campionato ai microfoni di DAZN. “Nel primo tempo non c’è stata la giusta mentalità, l’abbiamo persa lì. Avevamo le gambe molto pesanti. Abbiamo concesso molto perché abbiamo perso tanti duelli. Mi è piaciuto molto di più il secondo tempo anche per l’atteggiamento”.

“Abbiamo perso un po’ di ritmo durante la sosta. E’ una gara in meno ma abbiamo subito la possibilità di riscattarci contro la Lazio. Destro non è andato molto in profondità. E’ difficile giocare contro il Verona. Lui non è riuscito ad esprimersi al meglio così come i suoi compagni di reparto. Non ha avuto molte occasioni e ha perso molte palle. Spero che con la Lazio sia diverso”.

