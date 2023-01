La Juventus e la Uefa potrebbero trovare un accordo per evitare l’esclusione del club bianconero dalle coppe europee

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Uefa vorrebbe evitare di escludere la Juventus dalle coppe europee a seguito della penalizzazione per il caso plusvalenze.

Ceferin sarebbe infatti pronto a dialogare con la nuova dirigenza bianconera a patto che questa sia pronta a rinunciare definitivamente al progetto Superlega. In questo modo i bianconeri eviterebbero le sanzioni per antisportività o per le violazioni del fair-play finanziario

L’articolo Juventus, possibile dialogo con la Uefa per evitare le sanzioni proviene da Calcio News 24.

