Juventus vincitrice per il secondo anno del premio 'Italia in campo contro l'omofobia'

L’impegno di Juventus contro l’omofobia e più in generale, a favore dell’inclusività e contro ogni discriminazione, ha ricevuto un altro importante riconoscimento sabato 1 luglio.

Un premio, quello di Arcigay, che attesta l’importanza di programmi concreti e strutturati come More Colorful Together che in occasione di San Valentino 2023, ha lanciato un ulteriore messaggio raccontando le storie di Manuel e Thessa, Linda e Lisa, Cecilia e Marco. Un inno all’amore senza distinzioni, per un mondo in cui chiunque sia libero di amare, universalmente e incondizionatamente: “Celebrate Love With Pride”

Un premio che, come lo scorso anno, ha visto coinvolto non solo tutta Arcigay Nazionale, ma anche tutte le squadre/gruppi sportivi LGBTQIA+ d’Italia, che hanno formato la commissione incaricata di votare le candidature segnalate, insieme al pubblico che, dal 4 al 18 Giugno, ha espresso la sua preferenza sul sito www.arcigaysport.it Le categorie identificate sono state: giornalista sportivo, atleta, squadra sportiva e tifoseria e outdoor che hanno detto o fatto azioni a favore dei diritti civili LGBTI+ in ambito sportivo.

Questo riconoscimento rappresenta, per noi tutti i valori in cui crediamo, in difesa dei diritti, contro ogni manifestazione di discriminazione, con l’auspicio di poter essere ogni giorno quella voce alleata volta al superamento di barriere e pregiudizi che ancora oggi ostacolano alcune libertà individuali.

