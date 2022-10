Sono queste le parole a Juventus TV, del tecnico della primavera Paolo Montero che parla della vittoria dei bianconeri in rimonta.

A Juventus TV, parla Paolo Montero, tecnico della primavera che parla della vittoria in rimonta dei bianconeri contro il Torino: “È stata una partita sia positiva sia negativa. Sapevamo come il Torino poteva farci male, ma i 3 gol glieli abbiamo regalati. Sapevamo come avrebbero giocato, però in tutti i sensi noi nel primo tempo abbiamo girato la palla in modo lento, mentre nel secondo loro si sono aggiustati. Quando arrivi dalla Nazionale, siccome ne abbiamo tanti, al rientro fai fatica, con la testa. Nel secondo tempo poi vieni fuori. Qualità ne avevamo, anche se non siamo contenti del primo tempo. Abbiamo avuto le nostre palle gol, mentre nel secondo tempo siamo stati concreti. I 3 punti sono meritati.“

Conclude il tecnico della Juventus primavera sulla competizione Europea: “Bisogna vincere. In queste due partite hanno vinto col Benfica in Portogallo e noi dobbiamo fare 6 punti altrimenti rischiamo di rimanere fuori. È uno dei primi obiettivi che mi hanno detto i dirigenti.“

