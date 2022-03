La Juventus è sempre alla ricerca di due centrocampisti, oggi l’idea Davide Frattesi dal Sassuolo comincia a farsi largo

La Juventus è sempre alla ricerca di due centrocampisti, uno sarà un playmaker, un regista, l’altro un box to box, la mezzala che può essere Frattesi. Se come regista la Juventus dopo aver provato per tanti mesi Locatelli con prestazioni alternanti ora vuole andare su un giocatore pronto, quale può essere Jorginho.

Davide Frattesi

La mezzala, può essere davvero Davide Frattesi, Paul Pogba vuole uno stipendio troppo alto per i nuovi standard della Juventus. Entra quindi in gioco il centrocampista del Sassuolo, valutato dai neroverdi 25 milioni di euro. La società bianconera ha già parlato con gli agenti del giocatore trovando anche un principio d’accordo e con la dirigenza del Sassuolo.

La dirigenza del Sassuolo ha risposto di arrivare a 25 milioni, che siano a titolo definitivo o prestito con obbligo. Vedremo se la Juventus deciderà di affondare definitivamente per la nuova mezzala, con buona pace per Pogba.

