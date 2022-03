I media spagnoli ritengono che Paulo Dybala non sia un obiettivo di mercato del Barcellona, su di lui c’è l’Atletico Madrid.

Paulo Dybala si avvicina alla scadenza del suo contratto e quindi alla separazione con la Juventus. L’argentino sceglierà con calma la sua prossima squadra ma naturalmente adesso le voci sul suo futuro crescono di giorno in giorno.

Diego Simeone

In Italia si ritiene che l’Inter sia l’unica che possa provare ad accontentare le sue richieste esose, 7 milioni all’anno di ingaggio; in Spagna El Nacional riporta che il tecnico del Barcellona Xavi lo consideri addirittura un sopravvalutato. Il quotidiano catalano crede quindi che adesso la squadra favorita per assicurarsi il numero 10 bianconero sia l’Atletico Madrid di Simeone.

