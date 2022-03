Il difensore della Lazio Francesco Acerbi non sta attraversano la sua stagione migliore e starebbe pensando di cambiare aria.

Francesco Acerbi ha vissuto probabilmente la miglior parte della sua carriera alla Lazio ma ultimamente le cose non stanno andando per il verso giusto. Colpa di diversi fattori: su tutti un infortunio smaltito da pochi giorni e uno screzio con la curva nord che ormai lo fischia abitualmente.

Claudio Lotito

Il rinnovo fino al 2025 sembrava potergli far chiudere la carriera in biancoceleste ma secondo il Corriere dello Sport il difensore a fine stagione potrebbe guardarsi intorno. Acerbi avrebbe parlato con Lotito e Tare che sembrerebbe non si siano opposti alla volontà del difensore di valutare offerte. Il club capitolino sembra poter ingaggiare a parametro zero Alessio Romagnoli del Milan per mettere una pezza agli addii certi di Luiz Felipe e Patric.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG