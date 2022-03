Il procuratore Mario Giuffredi ha parlato del futuro di uno dei suoi assistiti ovvero Jordan Veretout.

L’agente Mario Giuffredi è stato intervistato da Radio Marte per parlare di Jordan Veretout; il centrocampista della Roma ultimamente sta trovando meno spazio del solito. “Il Napoli non prende calciatori di questo tipo, di elementi esperti ce ne sono già tanti e penso a Anguissa, Lobotka e Zielinski”.

Aurelio De Laurentiis

“L’idea è quella di andare sui giovani, visto anche il momento storico che si vive dal punto di vista finanziario va bene, poi non è detto che non scelgano di prendere un altro giocatore esperto, ma penso più giovane di Veretout. Comunque credoche il Napoli fino a quando non avrà la certezza di andare in Champions non inizierà a fare mercato“.

