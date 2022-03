L’ex Juventus, attualmente al Manchester United, Paul Pogba parla del suo futuro in vista della prossima stagione.

Paul Pogba intervistato da Telefoot ammette di non aver ancora deciso il suo futuro, la scadenza del contratto è alle porte a giugno ma il giocatore vuole pensarci molto attentamente alla sua prossima mossa, per scegliere il suo futuro. Futuro a cui la Juventus guarda molto attentamente, nonostante le alte richieste d’ingaggio.

Paul Pogba

Il centrocampista attualmente del Manchester United, ed ex della Juventus, Pogba commenta così: “Non ho ancora deciso nulla sul mio futuro, niente è già stato stabilito. Posso decidere domani, come posso decidere a mercato aperto.”

Conclude parlando del finale di campionato ma con un tocco di delusione per la sua avventura fino a questo momento in terra inglese: “Per ora voglio finire bene la stagione. Io voglio vincere titoli, voglio giocare per qualcosa. Negli ultimi anni non abbiamo vinto nulla.”

