Il Barcellona è assolutamente scatenato sul mercato, accordo per l’aspetto economico dell’attaccante polacco Robert Lewandowski.

Alcune volte l’età non conta quando fai l’investimento, è questo il caso di Robert Lewandowski corteggiato in modo insistente dal Barcellona. Voi potrete pensare, cosa ci fa un giocatore con le caratteristiche di Robert Lewandowski al Barcellona? La risposta è semplice, Xavi vuole un finalizzatore, uno dei migliori al mondo è proprio il polacco del Bayern Monaco, Lewandowski.

Come appunto il caso di Cristiano Ronaldo alla Juventus di anni fa, nonostante l’età. Il Barcellona secondo il giornale spagnolo Sport ha raggiunto un accordo di massima con il calciatore. Il Bayern Monaco ha sotto contratto il calciatore fino al 2023 ma è disposto a lasciarlo andare per una grandissima offerta che può essere tra i 50 e i 60 milioni di euro. Nonostante l’età parliamo appunto di Lewandowski, il polacco quest’anno ha racconto 27 presenze in Bundesliga con 31 reti, ma non è finita qui, anche 12 reti in 8 presenze di Champions League quest’anno. Quando si dice, un vero top player.

