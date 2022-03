La Juventus vuole un grande colpo per il dopo Dybala, il brasiliano Gabriel Jesus può essere il giocatore chiave.

La Juventus per il dopo Dybala non può non prendere un giocatore affermato nel ruolo, Raspadori piace ma non è visto certamente come titolare o è comunque un surplus da valutare più avanti. Chi veramente può accendere i cuori bianconeri è un giocatore come Gabriel Jesus che per età (classe 1997) ed esperienza può rappresentare il futuro bianconero.

Gabriel Jesus non esclude Zaniolo, ruoli diversi, aspettative diverse, situazioni appunto diverse. Il brasiliano quest’anno ha segnato solo 6 reti, veramente misero il bottino in una situazione in continuo mutamento in attacco come quella macchina perfetta di Guardiola.

Il cartellino è costoso, il Manchester City farà tutto tranne che sconti, ma se la Juventus e il brasiliano vorranno unirsi nella prossima stagione la squadra inglese non farà resistenze. Attenzione il gradimento del calciatore c’è ma la trattativa è tutta da costruire. Vedremo se a distanza di anni dall’affare Tevez, la Juventus chiuderà un colpo in attacco dal Manchester City, le società sono su buoni rapporti e l’ultimo affare è stato Joao Cancelo in terra inglese con Danilo alla Juventus.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG