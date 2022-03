Nonostante il Milan abbia praticamente in pugno Origi, sta pensando seriamente di prendere Gianluca Scamacca.

Il derby di Milano tra Inter e Milan si sposta con prepotenza sul calcio mercato, oggetto dei desideri la punta del Sassuolo, Gianluca Scamacca. L’Inter ha avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto, la società neroverde lascerà il giocatore solo a titolo definitivo o ad obbligo di riscatto a condizioni favorevoli.

L’Inter senza cedere, non può permettersi acquisti altisonanti, Beppe Marotta lo sa molto bene.

Qui entra in gioco il Milan, i rossoneri sono disposti a prendere l’attaccante a titolo definitivo per una cifra leggermente più bassa dei 40 milioni richiesti dal Sassuolo per Scamacca, trattativa che può accendersi con i bonus.

Origi a questo punto può essere una bella alternativa o addirittura essere preso, in quanto l’attaccante attualmente al Liverpool può anche giocare come esterno offensivo. La sensazione è che sul fronte Ibrahimovic non si vada verso un facile rinnovo e l’addio comincia ad essere preso in considerazione. Lazetic invece andrà via in prestito.

