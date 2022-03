Il Napoli ha praticamente chiuso l’affare con Mathias Olivera, terzino del Getafe che sembra aver preso la sua decisione definitiva.

Il Napoli ha praticamente preso Mathias Olivera, il terzino sinistro era stato bloccato nella scorsa sessione di mercato invernale. Ma ora sembra che tutto stia andando verso la giusta strada, l’offerta è la seguente prestito oneroso di un milione di euro con obbligo di riscatto di 11 milioni oltre altri 3 bonus per un totale di 15 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis

Il giocatore se tutto andrà bene, andrà a sostituire Faozi Ghoulam che andrà via a parametro zero. L’accordo con il ragazzo è stato già raggiunto fino al 2025. Al classe 1997 si era interessato anche la Juventus, ma che poi non ha affondato il colpo lasciando spazio libero di manovra al Napoli.

Si tratta di un grande investimento, per il giocatore che nel giro di un anno dovrebbe diventare il titolare sulla fascia sinistra al posto di Mario Rui.

