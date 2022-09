Ancora problemi di rosa per la Juventus di Allegri, infortunio per Rabiot che rischia di saltare anche il Benfica.

Piove sul bagnato per la Juventus, l’allenatore Max Allegri perde anche Adrien Rabiot per infortunio. Precisamente si tratta a causa di un sovraccarico del muscolo soleo di sinistra, a rischio quindi anche per la partita contro il Benfica, dove difficilmente ci sarà. L’infortunio del francese spalanca le porte della continuità oltre che a Miretti, anche a Fagioli che dovrà dimostrare di essere da prima squadra nel corso delle giornate.

Tra i convocati della Juventus per la sfida contro la Salernitana spicca Iling Junior. Il giovanissimo esterno inglese, cresciuto in primavera ha già debuttato quest’anno nella nexgen con un gol spettacolare nella prima giornata. Tra i convocati come sempre il portiere Garofani e l’argentino Matias Soulé che oggi potrebbe trovare spazio se non dall’inizio almeno in partita in corso viste le innumerevoli defezioni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG