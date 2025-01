Juventus: pronta l’offerta ufficiale di oltre dieci milioni di euro per il nuovo terzino

La Juventus è pronta a rinforzare la difesa con un giovane terzino portoghese. Sfida allo Sporting Lisbona e al Brighton.

La Juventus continua il proprio lavoro sul mercato per rinforzare la difesa, concentrandosi in particolare sul ruolo di terzino destro. L’obiettivo è un giovane talento portoghese che ha attirato l’attenzione di diversi club in Europa, grazie alle sue ottime prestazioni nel campionato lusitano. Il club bianconero è determinato a battere la concorrenza e ha già avviato i primi contatti con la società di appartenenza del giocatore.

Un profilo che convince tutti

Il calciatore in questione è cresciuto in uno dei settori giovanili più rispettati del Portogallo e, grazie al suo talento, è riuscito a emergere rapidamente in prima squadra. Quest’anno, ha totalizzato numerose presenze, dimostrando solidità in fase difensiva e grande propensione offensiva, con numerosi assist e giocate decisive.

Tra le sue qualità principali ci sono la velocità, la capacità di leggere il gioco e un ottimo senso della posizione. Alto quasi 1,90 m, rappresenta un profilo completo che può garantire sia sicurezza in fase di copertura sia spinta sulla fascia.

Non sorprende che diversi club europei abbiano puntato gli occhi su di lui. La Juventus, tuttavia, è decisa a portarlo a Torino, nonostante la concorrenza di altre squadre di primo piano.

Una trattativa complessa

La Juventus non è sola nella corsa per il giocatore. Lo Sporting Lisbona, club che ha dimostrato interesse già dalla scorsa estate, ha recentemente avanzato un’offerta di 12 milioni di euro. Anche il Brighton, in Premier League, ha sondato il terreno, proponendo una cifra leggermente superiore.

Il club portoghese che detiene il cartellino del giovane terzino, pur desiderando trattenerlo fino al termine della stagione, potrebbe essere costretto a cedere alle pressioni dei club interessati, specialmente di fronte alla volontà del giocatore di compiere un passo importante per la sua carriera.

Secondo fonti vicine all’operazione, la Juventus starebbe preparando un’offerta ufficiale e potrebbe superare la proposta dello Sporting, presentando una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Una mossa che potrebbe risultare decisiva per strappare il giocatore alla concorrenza.

Il talento che fa gola ai bianconeri: Alberto Costa

Il nome del giocatore è Alberto Costa, classe 2003, attualmente in forza al Vitória Guimarães. Costa rappresenta uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico portoghese e il suo arrivo alla Juventus sarebbe un colpo importante per il presente e il futuro della squadra bianconera. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se la trattativa potrà andare a buon fine.