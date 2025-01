Juventus: Kolo Muani a un passo dalla maglia bianconera, spunta una novità decisiva

La Juventus è in trattativa avanzata con il PSG per l’acquisto di Randal Kolo Muani. Segnale di un possibile trasferimento imminente.

La Juventus sta lavorando intensamente per rafforzare il reparto offensivo e ha identificato in Randal Kolo Muani il rinforzo ideale. L’attaccante francese, classe 1998, sembra sempre più lontano dal Paris Saint-Germain, soprattutto dopo la decisione di Luis Enrique di non convocarlo per la recente partita contro il Saint-Étienne.

Lo stato della trattativa tra Juventus e PSG

Negli ultimi giorni, i contatti tra la Juventus e il PSG si sono intensificati. Il club bianconero ha avanzato una proposta basata su un prestito con diritto di riscatto, mentre il PSG preferirebbe una formula con obbligo di riscatto. Un altro nodo è rappresentato dall’ingaggio del giocatore: Kolo Muani guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra importante per il bilancio della Juventus.

Il PSG, dal canto suo, sembra disposto a lasciar partire il giocatore, soprattutto perché l’attaccante francese non è al centro del progetto tecnico di Luis Enrique. Tuttavia, c’è ancora distanza sulle modalità dell’accordo economico.

Concorrenza e scenari futuri

La Juventus non è l’unico club interessato a Kolo Muani. Anche squadre di Premier League, come il Manchester United e il Tottenham Hotspur, hanno espresso interesse per l’attaccante. Tuttavia, la volontà del giocatore potrebbe essere determinante: Kolo Muani sembra preferire un ambiente dove possa avere un ruolo centrale e maggiore continuità, due fattori che potrebbero favorire la Juventus.

I prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro del giocatore. La mancata convocazione da parte del PSG è un segnale chiaro di una possibile separazione, ma resta da vedere se le parti riusciranno a superare le divergenze economiche per chiudere l’accordo.

In sintesi, la trattativa per portare Randal Kolo Muani alla Juventus è in una fase decisiva. La dirigenza bianconera è al lavoro per limare gli ultimi dettagli e assicurarsi un attaccante di grande qualità, che potrebbe fare la differenza nel prosieguo della stagione.