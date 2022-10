Spogliatoio della Juventus che si spacca su Allegri come la dirigenza, Pochettino proposto ma non convince.

Il presidente Andrea Agnelli è convinto che con Allegri tutto possa risollevarsi, ma anche lui in nome della Juventus ascolta tutto e tutti. Il nome proposto alla dirigenza bianconera è quello di Pochettino. L’allenatore argentino ex Paris Saint Germain e Tottenham porta in dote tre trofei tutti vinti in Francia, ossia una Coppa di Francia, una Supercoppa di Francia e un campionato francese. Ma il nome non sembra scaldare gli animi dei dirigenti bianconeri e nemmeno quello del presidente Andrea Agnelli.

Non convince il fatto che Pochettino non sia un tecnico facile da gestire per diversi motivi, richieste sul mercato, la gestione dello spogliatoio e dei singoli giocatori soprattutto per quelli con un carattere più acceso. Ma dall’altro lato porterebbe una modernità nell’impianto di gioco, un 4-2-3-1 a stampo totalmente offensivo in grado di assicurare almeno spettacolo in campo. Ma per la dirigenza bianconera non rappresenta l’uomo ideale e ne la sicurezza che cercano.

