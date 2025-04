Juventus: può arrivare il super rinnovo, ma la cessione resta concreta

Federico Gatti pronto a rinnovare con la Juventus fino al 2030, ma Newcastle e Nottingham Forest osservano da vicino. Ecco tutti i dettagli.

Nel calcio moderno, la valorizzazione dei giovani talenti è una strategia sempre più diffusa tra i grandi club. E la Juventus ha saputo individuare in Federico Gatti un difensore con potenzialità importanti. Dopo l’esordio tra i professionisti in ritardo rispetto alla media, Gatti si è imposto grazie a fisicità, spirito di sacrificio e capacità di adattamento.

Il ritorno in campo

Il suo percorso è stato tutt’altro che lineare: dalle serie minori fino alla Serie A, dove ha trovato spazio tra le fila bianconere diventando uno dei giocatori più utilizzati. Ma proprio nel momento migliore della sua stagione, un imprevisto lo ha fermato. Un infortunio al perone rimediato nella sfida contro il Genoa lo terrà lontano dal campo almeno fino a maggio. La speranza è quella di rivederlo in campo per la sfida contro il Bologna, ma non è escluso che il suo rientro venga posticipato alla gara contro la Lazio.

Rinnovo in arrivo, ma con un occhio al mercato estero

Nel frattempo, la Juventus si muove. Con la qualificazione in Champions ormai vicina, il club ha cominciato a riaprire i discorsi legati ai rinnovi contrattuali. E il primo nome sulla lista è proprio quello di Gatti. C’è già un accordo di massima per il prolungamento fino al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio che riflette il suo nuovo status nello spogliatoio. Un premio per il rendimento e la crescita esponenziale del difensore.

Ma attenzione: il rinnovo non significa permanenza garantita. Sul giocatore ci sono già gli occhi di diversi club, e il campionato inglese resta sempre molto attrattivo per i talenti della Serie A. In particolare, Newcastle e Nottingham Forest avrebbero già inserito Gatti nella loro lista di obiettivi. La Juventus, dal canto suo, ha fissato il prezzo: tra i 25 e i 30 milioni di euro potrebbe partire. Un investimento che, considerato l’acquisto a 7,5 milioni dal Frosinone, garantirebbe ai bianconeri una plusvalenza significativa.

Gatti è sempre più vicino al rinnovo con la Juventus, ma la possibilità di una partenza in estate è concreta: la Premier League chiama, e i bianconeri riflettono sul da farsi.