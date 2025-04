Juventus interessata ad grande esterno offensivo: colpo dal Barcellona

La Juventus valuta l’acquisto di Ansu Fati dal Barcellona. Tutti i dettagli sull’interesse bianconero per il giovane talento spagnolo.

Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, la Juventus è pronta a rivedere la propria strategia in attacco. La stagione ha evidenziato la necessità di ringiovanire la rosa, puntando su giocatori dinamici e talentuosi, in grado di portare nuova linfa e visione di gioco. La dirigenza è al lavoro per individuare i profili giusti da inserire nel progetto tecnico del prossimo anno, guardando non solo al mercato italiano ma anche a quello internazionale.

Un’estate di transizione per la Juventus

Parallelamente, anche altri grandi club europei stanno affrontando decisioni strategiche. In particolare, il Barcellona sta ridefinendo la propria rosa, con l’obiettivo di snellire l’organico e dare spazio a nuove leve. Questo scenario ha portato a considerare la cessione di alcuni giocatori che, nonostante il talento, non trovano più spazio nei piani tecnici della squadra.

La situazione di Ansu Fati e l’attenzione bianconera

Uno dei nomi più interessanti emersi in queste settimane è quello di Ansu Fati, esterno offensivo classe 2002, cresciuto nella cantera del Barcellona e considerato uno dei talenti più puri del calcio spagnolo. Dopo un inizio di carriera promettente, Fati ha vissuto un periodo complicato, segnato da infortuni e da un impiego ridotto: nella stagione in corso ha collezionato appena 191 minuti in 9 presenze ufficiali.

Nel tentativo di rilanciarsi, ha trascorso l’ultima stagione in Premier League con il Brighton, ma il ritorno in Catalogna non ha coinciso con un reinserimento nei progetti tecnici del Barça. Proprio questa incertezza ha acceso l’interesse di diversi club europei.

Ed è qui che entra in gioco la Juventus. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, il club bianconero avrebbe inserito Ansu Fati nella lista degli obiettivi di mercato per la prossima stagione. Si tratterebbe di una possibile operazione a titolo definitivo o con la formula del prestito con diritto di riscatto. Sebbene non ci siano ancora trattative ufficiali in corso, il nome di Fati è ora sul radar juventino: una scommessa di alto profilo che potrebbe presto trasformarsi in un colpo a sorpresa.