Rabiot, centrocampista della Juventus parla in conferenza stampa insieme al tecnico Allegri in vista del Maccabi.

Sono queste le parole del centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot che discute in conferenza stampa di Champions League: “Io ovviamente mi sento importante per la squadra ma credo che siamo tutti importanti, ognuno di noi. Ho un ruolo importante qui. In questo momento sto bene in campo, mi sento bene fisicamente. Sto cercando di trascinare la squadra, di fare le cose al 100% per aiutare il più possibile i miei compagni.“

Sul possibile rinnovo di contratto: “Non lo so. In questo momento ci sono altre cose a cui pensare. Io sono concentrato sul campo, a far bene e ad aiutare la squadra per uscire da questo periodo di difficoltà. Poi vedremo cosa succederà. Abbiamo solo parlato del programma dell’allenamento di oggi, come fa sempre prima delle sedute. L’altra cosa è una cosa tra me e lui, non posso parlare di questo.“

