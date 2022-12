Per l’estate l’attaccante del Tottenham e del Brasile Richarlison può diventare un serio obiettivo per l’attacco della Juventus.

L’attaccante che nel Brasile si sta guadagnando la scena è senza dubbio Richarlison, la punta del Tottenham sta facendo faville in nazionale ma non con il Club, la Juventus osserva attentemente. La punta brasiliana, fatica ad entrare negli schemi di Conte nonostante il suo tecnico straveda per lui, figlio anche dei due gol di testa in Champions League.

Il brasiliano con un carattere feroce, sarebbe la spalla ideale per il Dusan Vlahovic, l’attaccante alla Mandzukic che manca da diverso tempo. Ovviamente il brasiliano ha una dose di tecnica davvero molto elevata ma il suo furore agonistico lo contraddistingue. Il prezzo è alto, ma con contropartite tecniche come McKennie o altri giocatori è ampiamente fattibile l’operazione. Vedremo nel futuro come andrà a finire.

