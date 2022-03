La Juventus oltre l’attacco pensa soprattutto al centrocampo, due colpi di mercato sono l’obiettivo minimo per bianconeri

La Juventus cerca di sistemare anche il centrocampo in vista della prossima stagione. Partiamo dalle uscite, chi esce è senza dubbio Ramsey che finirà con la rescissione o fuori rosa. Fuori anche Rabiot e Arthur alla prima offerta utile economicamente, con il secondo possibile anche un prestito oneroso.

Gli unici quindi, indiziati a restare sono Locatelli, Zakaria e McKennie. L’americano però gode di buona fama internazionale, non è esclusa che in caso di grande offerta possa partire.

Jorginho

I due grandi obiettivi sono due: Pogba e Jorginho che permetterebbero di sistemare un centrocampo davvero di qualità con Locatelli. Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United e la battaglia per il suo acquisto non è facile, visto anche il PSG e Bayern Monaco oltre che il Real Madrid.

Jorginho se non rinnova con il Chelsea, va in scadenza di contratto nel 2023 e la Juventus prepara una offerta di cartellino non molto alta per strappare subito il giocatore dalla Premier League.

