Barcellona che sta praticamente rifondando l’intera rosa, tre acquisti a parametro 0 per mantenere la sostenibilità.

Come afferma il giornale spagnolo Sport, il Barcellona non si ferma. Dopo aver preso in ordine il difensore centrale Andreas Christensen dal Chelsea e il mediano del Milan, l’ivoriano Frack Kessié. Si prepara al terzo colpo di mercato in vista della nuova stagione sportiva.

Il terzo rinforzo di cui stiamo parlando è Noussair Mazraoui, il terzino destro che può giocare anche come mediano attualmente di proprietà dell’Ajax.

Secondo quanto riportato da Sport, il terzino destro ha rifiutato le offerte di Bayern Monaco e Real Madrid, proprio la squadra madrilena cerca una riserva di Dani Carvajal ma che a questo punto potrebbe dirottare il tutto sul ritorno di Odriozola dalla Fiorentina.

Quindi, il giocatore della nazionale marocchina, Mazraoui sarà un nuovo giocatore del Barcellona se tutto verrà confermato. Il terzino ha raccolto 22 presenze, con 5 reti e 2 assist nell’Eredivisie olandese con l’Ajax.

