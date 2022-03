La Lazio vuole costruire una rosa più adatta per Maurizio Sarri, il ds Tare guarda a tre giocatori a parametro 0.

Tare e Sarri provano a costruire una Lazio diversa per la prossima stagione, con alternative di più valore rispetto ad oggi. Se come sembra l’acquisto del difensore Romagnoli dal Milan è vicino a parametro 0 può non essere assolutamente l’unico in queste condizioni favorevoli.

Tare come riportato dal Il Messaggero, nella giornata di ieri si incontrato con Maurizio Sarri a Formello allo scopo di avere un parere su tre giocatori in scadenza di contratto quest’anno, oltre il sopracitato Romagnoli.

I tre giocatori sono: Federico Bernardeschi, Matias Vecino e Dries Mertens. Partiamo dall’ultimo, il belga è ovviamente conosciuto da Sarri, che non disdegna l’idea di averlo come attaccante di riserva di Ciro Immobile, ma ricordiamo che la punta ora ha 34 anni.

Per Bernardeschi che conosce dall’avventura alla Juventus, il gradimento c’è, ma l’accordo economica appare complicato anche se non impossibile. Per Matias Vecino il problema è la volontà del giocatore che sta pensando di emigrare in Spagna o in Bundesliga, ma l’offerta della Lazio se come titolare potrebbe far cambiare rapidamente idea al sudamericano.

